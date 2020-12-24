Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге назначена единовременная выплата в размере 3000 рублей на ребенка семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Соответствующее постановление подписал 24 декабря губернатор Александр Беглов. Из резервного фонда городского правительства на эти цели выделено 505,8 млн рублей.

«Семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи сегодня самая уязвимая часть общества, а такая финансовая поддержка будет хорошим подспорьем накануне праздника», — сказал губернатор, объясняя своё решение.

Выплата назначается семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, в том числе усыновленных, находящихся под опекой или попечительством.

Также право на получение выплаты получают многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под опекой или попечительством.

Выплата в размере 3000 рублей полагается на каждого ребенка-инвалида и ребенка из многодетной семьи в возрасте до 18 лет.

Условием для назначения выплаты является наличие у ребенка и хотя бы одного из родителей гражданства России, а также места жительства или места пребывания в Санкт-Петербурге.

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