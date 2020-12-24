Москва, , 18:32 — REGNUM В 2020 году пандемия COVID-19 послужила своего рода ускорителем выпуска социальных облигаций и явилась для инвесторов и правительств способом решить социальные проблемы, обнаженные кризисом. Ожидается, что выпуск социальных облигаций будет расти в будущем и переживет последствия коронавируса.

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Об этом 24 декабря 2020 года пишет Ваня Дамьянова для информационного портала компании S&P Global.

В 2020 году было выпущено 138 видов социальных облигаций, под которые было собрано более 163 миллиардов долларов, что намного больше, чем 13 миллиардов долларов, привлеченных в 2019 году. Такие данные приводит юридическая фирма Linklaters со ссылкой на данные Refinitiv. Социальные облигации привлекают быстрорастущую команду социально заинтересованных инвесторов, говорится в заявлении Ричарда О'Каллагана, руководителя группы Linklaters по рынкам капитала.

«На самом деле, облигации, привязанные к социальным темам, были самым быстрорастущим сектором рынка маркированных облигаций в прошлом году», — заявила Сара Гордон, генеральный директор британской некоммерческой организации Impact Investing Institute.

Пандемия усугубила многие структурные неравенства между самыми богатыми и бедными странами и людьми, что выдвинуло на первый план вопросы социальной справедливости и повысило интерес к финансированию социальных проектов, направленных на решение проблемы роста безработицы, неравенства доходов и проблем с жильем, здравоохранением и системой образования.

Во всём мире финансовые организации отреагировали на текущую ситуацию выпуском социальных облигаций, связанных с коронавирусом. В марте 2020 года Африканский банк развития выпустил социальные облигации на сумму 3 млрд долларов, направленные на смягчение воздействия COVID-19 на страны Африки. В июле испанский CaixaBank SA выпустил облигации на сумму 1 млрд евро, цель которых — помочь малому бизнесу в наиболее неблагополучных регионах страны пережить кризис.

«Всплеск эмиссии, возможно, был спровоцирован COVID-19, но привлекательность социальных облигаций как устойчивого финансового инструмента может сохраняться еще долго после того, как сгладятся его последствия», — заявили представители банка в июне 2020 года.

Сара Гордон из Impact Investing Institute отметила, что произошел «беспрецедентный сдвиг» в сторону факторов устойчивости, учитываемых инвесторами, что обусловлено изменением финансового законодательства и доказательствами того, что устойчивые инвестиции намного привлекательнее традиционных.

По ее словам, это делает социальные и экологические облигации одновременно привлекательными инвестициями и бесценным инструментом снижения рисков, позволяя инвесторам стоять в первых рядах при переходе к декарбонизированной экономике.

По мнению Митча Резника, руководителя отдела исследований в Federated Hermes, решение проблем со здоровьем и экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19, стало основным фактором резкого всплеска эмиссии социальных облигаций в 2020 году, но рынок, ориентированный на устойчивость, также выиграет от прочих финансовых изменений.

По словам представителей Linklaters, наиболее активными эмитентами социальных облигаций были страны — члены ЕС — Франция и Люксембург, которые в 2020 году привлекли 49,8 млрд долларов и 49,6 млрд долларов соответственно. На каждую страну приходится примерно треть всего мирового рынка социальных облигаций.

Агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv сообщило, что французское правительственное агентство Cades и фонд страхования от безработицы Unedic стали крупнейшими эмитентами социальных облигаций в 2020 году с общим объемом эмиссии 22 млрд долларов. По сообщению Reuters, средства были собраны для поддержки проектов по борьбе с безработицей во Франции.

Япония, где в этом году на рынке появилось 40 видов социальных облигаций, возглавила список по наибольшему количеству выпусков, за ней следуют США с 27 видами и Франция с 19.

По мнению Сары Гордон, пандемия также привела к появлению множества финансовых инноваций в 2020 году. Рекордные суммы поступили в фонды устойчивых инвестиций, и отрасль «ответила творчеством и воображением», запустив новые механизмы и стратегии для удовлетворения спроса инвесторов.

«Мы также видим растущую взаимосвязь экологических и социальных целей, — сказала она. — План правительства Великобритании из 10 пунктов «зеленого» восстановления создает прецедент тем, что берёт на себя обязательство по созданию «зеленых» рабочих мест и профессий по всей стране. В свете этих событий, а также в ожидании новых экономических и социальных проблем, вызванных продолжающейся пандемией, можно ожидать, что в 2021 году эмиссия социальных облигаций продолжит расти».

«Зеленые и социальные облигации стали, возможно, одними из самых популярных видов активов в этом году. Тенденция будет продолжаться, поскольку появление облигаций, связанных с устойчивостью, выходит за рамки традиционного использования модели доходов «, — говорится в заявлении Амриты Ахлувалии, юриста в области рынков капитала компании Linklaters.