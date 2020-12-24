Красногорск, , 18:31 — REGNUM Работодателям в Московской области рекомендовано сделать 31 декабря нерабочим днем. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Воробьёва.

Новогодняя витрина магазина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«24 декабря Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что для бюджетных организаций столицы 31 декабря официально объявлено выходным днём. Все остальные работодатели могут присоединиться к этому в рамках рекомендации.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днём в Москве