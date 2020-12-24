Буэнос-Айрес, , 18:28 — REGNUM Производство российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» намечено запустить в Аргентине не позднее второго квартала 2021 года, заявил 24 декабря на брифинге глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, в Аргентину будут поставляться вакцины, произведенные в Индии, в Бразилии, в Китае, но в Аргентине есть производственные мощности, необходимые для выпуска «Спутник V».

«Мы уже запустили производство в Индии, в Бразилии, в Китае, Корее, и часть из вакцин из этих стран будет поставляться в Аргентину. Мы также планируем во втором квартале следующего года развернуть производство в Аргентине», — сказал Дмитриев, выступая на брифинге, организованном в честь прибытия первой партии российской вакцины в Аргентину.

«Сейчас мы поставили форму вакцины, которая хранится при температуре минус 18, но мы также будем производить и уже буквально в ближайшие месяцы поставим форму вакцины, которая хранится при температуре +2 — +8», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Аргентину прибыл самолет с первыми 300 тыс. доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские учёные получили от британских учёных новый штамм коронавируса