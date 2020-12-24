Красногорск, , 18:14 — REGNUM Власти Подмосковья приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном телеграм-канале.

Глава региона указал, что всем работодателям на территории области рекомендовано сделать последний день 2020 года нерабочим с сохранением заработной платы сотрудникам.

«Хозяюшкам не нужно бежать с работы и в спешке накрывать на праздничный стол», — написал Воробьев.

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