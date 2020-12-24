Оренбург, , 18:07 — REGNUM В Оренбургской области окончено расследование уголовного дела против 39-летнего местного жителя. Ему вменяют содействие террористической деятельности, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что этот гражданин и его супруга с помощью банковских карт собирали и передавали деньги лицам, входящим в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Отметим, уголовное дело против супруги гражданина суд уже рассматривает. Добавим, это не первый процесс по делу о помощи террористам. Суды в разных регионах России регулярно выносят приговоры как в отношении пособников террористов, так и в отношении участников различных террористических организаций.