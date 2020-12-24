Ханты-Мансийск, , 18:00 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе 31 декабря объявлено выходным днём. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Югры Натальей Комаровой.

В ближайший выходной день 26 декабря к работе будут привлечены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы и работники подведомственных учреждений. Именно этим категориям граждан будет предоставлен выходной 31 декабря. Они составляют 17% трудящихся Югры.

Напомним, ранее глава региона колебалась в утверждении 31 декабря нерабочим днём. Учитывая, что более 30% работающих в Югре заняты на непрерывном производстве в топливно-энергетическом комплексе, Наталья Комарова считала это спорным решением, о чём она заявила на пресс-конференции в начале декабря.

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