Москва, , 17:57 — REGNUM Российские ученые получили образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщила на брифинге 24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Российские учёные, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением», — сказала она.

Представитель МИД добавила, что российские специалисты обмениваются соответствующей информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее на неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «британский штамм» коронавируса пока не был зафиксирован на территории России. В то же время она заверила, что российские вакцины от COVID-19 остаются эффективными против данной разновидности вируса.

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