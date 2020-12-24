Лондон, , 17:55 — REGNUM После вспышки коронавируса в рядах экипажа фрегата ВМС Британии «Нортумберленд» кораблю пришлось прекратить выполнение задач в британских водах и вернуться в свою базу, сообщает 24 декабря телеканал Sky news.

По утверждению телеканала, вечером 23 декабря фрегат возвратился в военно-морскую базу «Девенпорт» возле Плимута.

«После целого ряда вероятных случаев заражения COVID-19 на борту «Нортумберленда» команда следует протоколам безопасности и изолируется», — заявил по этому поводу представитель британских ВМС.

Телеканал уточняет, что основной задачей фрегатов типа «Нортумберленд» является поиск и уничтожение подводных лодок противника.

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