Красногорск, , 17:53 — REGNUM Запуск специального приложения позволил в пять раз снизить нагрузку телефонных звонков на операторов скорой помощи в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Медики в защитных костюмах Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мобильное приложение позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение вызванной бригады медиков. Его запуск привел к резкому снижению числа телефонных звонков операторам скорой помощи, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«У нас большая нагрузка идет на операторов от жителей, которые звонят и уточняют, через сколько придет машина. После того, как мы этот сервис запустили, нагрузка сократилась в пять раз», — сообщил Рымар.

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