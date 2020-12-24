Билкент, , 17:52 — REGNUM Заседание научного совета Турции состоится 24 декабря в 17:00 (время местное) в городе Билкент. После заседания министр здравоохранения Фахреттин Коджа выступит с пресс-релизом в 19:00 (время местное). Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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Научный совет оценит эпидемиологическую ситуацию в стране. Будет обсуждаться новый пакет мер для предотвращения распространения коронавируса в Турции.

Также будет подробно рассмотрено влияние недавно принятых ограничительных мер на рост числа случаев заражения. Кроме того, эксперты оценят эффективность приобретённых вакцин от коронавируса.