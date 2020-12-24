Черкесск, , 17:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уволен директор школы № 4 села Кызыл Покун Малокарачаевского района. Его отстранили от работы после проверки прокуратуры, организованной по информации СМИ о якобы нанесении педагогом побоев учащемуся, сообщили 24 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, на днях Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что 74-летний директор школы избил учащегося 6-го класса. На кадрах видео лежащий на больничной кровати ребенок плачет, жалуясь на побои. Между тем сам директор образовательного учреждения Умар Саркитов утверждал, что лишь «потрепал мальчика по щеке».

Педагог объяснил, что ребенок плохо учится, прогуливает занятия, а его мать, которая работает психологом этой же школы, выгораживает мальчика.

Однако по данному факту следственным отделом по Малокарачаевскому району СУ СК России по КЧР материалы проверки переданы в мировой суд для возбуждения уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре республики.

«Факт применения недозволенных методов воспитания в отношении обучающегося подтвердился. <…> Необоснованно был допущен к работе в условиях организации электронного обучения директор образовательного учреждения, достигший возраста 74-х лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Какое значение имел для осуществления рукоприкладства возраст педагога, пока неясно.