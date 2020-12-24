Клин, Московская область, , 17:13 — REGNUM Клинский городской суд Московской области признал бывшего главу района Александра Постриганя виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, сообщает 24 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Помимо тюремного срока, Постриганю назначен штраф в размере 116 млн рублей, а также он на три года лишен права занимать руководящие должности.

Общая сумма ущерба от преступлений Постриганя превышает 38 млн рублей.

В частности, следствие установило, что в период 2012—2013 гг. Постригань выдал разрешение на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов, достоверно зная, что строительные работы в них не были выполнены полностью. Также он знал о несоответствии построенных объектов проектной документации.

Постригань своей вины не признал.

Ранее по решению суда имущество Постриганя и связанных с ним лиц, на общую сумму свыше 10 млрд рублей было обращено в доход государства. Были изъяты квартиры, земельные участки, здания, сооружения и гостиница на территории Испании.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.

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