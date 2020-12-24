Оренбург, , 17:09 — REGNUM В Оренбурге возбуждено уголовное дело в связи с нецелевым расходованием бюджетных денег во время реализации на территории города национального проекта по ремонту дорог. Об этом сообщает региональное управление СКР.

31 декабря 2019 года по итогам электронного аукциона управление строительства и дорожного хозяйства мэрии Оренбурга и одно из ООО заключили муниципальный контракт на капремонт автомобильных дорог на общую сумму более 196 млн рублей. Кроме того, стороны заключили дополнительные соглашения на виды работ, которые, как и расходы на них, не были оговорены в аукционной документации.

Следователи считают, что эти действия повлекли нецелевые траты из бюджета на сумму более 12 млн 400 тыс. рублей. Сейчас по делу идут следственные действия. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.