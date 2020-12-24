Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Свердловский областной суд отменил приговор в отношении бывших полицейских, признанных виновными в изнасиловании молодой женщины. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее Ленинский районный суд вынес экс-полицейским обвинительные приговоры. Двух подсудимых приговорили к шести годам лишения свободы, ещё одного — в шести годам и шести месяцам в колонии общего режима.

Дело направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Граждан выпустили из-под стражи, мера пресечения изменена на запрет определённых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в августе 2019 года. Осуждённых полицейских давно уволили из органов внутренних дел.

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