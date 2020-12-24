Краснодар, , 16:57 — REGNUM Очереди из желающих попасть па подъёмники скопились на курорте «Красная Поляна» в Сочи с утра 24 декабря — в день открытия горнолыжного сезона. Фотографии и видео, на которых видно скопление людей у подъёмников, быстро распространились по соцсетям.

«Смотрите, чтобы подняться на 1460 метров, здесь собрались такие очереди. Чувствую, сегодня все покатаются от души. А внизу еще больше народу стоит», — сообщил один из авторов видео.

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжный сезон в Краснодарском крае официально открылся 24 декабря. На курорте Красная Поляна в горной долине «Цирк-2» работают трассы и сноупарк на высоте выше 2000 метров, на территории курорта откроются новые трассы, в том числе для новичков. С 26 декабря 102 км горнолыжных трасс примут отдыхающих на курорте «Роза Хутор». Здесь заработает новая канатная дорога длиной более двух километров и пропускной способностью в 2,4 тысячи человек в час.