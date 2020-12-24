Пермь, , 16:47 — REGNUM В Перми врач-дерматолог осуждён за получение взяток, служебные подлоги и пособничестве в уклонении от призыва в армию, Об этом сообщает региональное управление СКР.

41-летний гражданин работал в краевом кожвендиспансере. Ему вменили шесть случаев взяточничества, четыре служебных подлога и четыре эпизода пособничества в уклонении от военной службы по призыву. Преступная деятельность велась десять лет. За выдачу призывникам медицинских заключений с ложными данными он получал от 40 до 170 тыс. рублей.

В итоге шестеро призывников избежали призыва. За дачу взяток их простили, так как они сообщили об этом в полицию и раскаялись, а вот за уклонение от военной службы их привлекли к уголовной ответственности. Что касается врача, то он осуждён на 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком. Также ему предстоит уплатить штраф в сумме 100 тыс. рублей в виде основного наказания и 2 млн рублей в виде дополнительного наказания.