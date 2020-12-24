Архангельск, , 16:45 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 375 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 106 архангелогородцев, 81 житель Северодвинска, 38 жителей Котласского района, 24 — Вельского, 21 — Каргопольского, 14 — Коношского, 13 — Плесецкого, 12 — Онежского района. Кроме того, заболевшие выявлены в Пинежском и Холмогорском районах, Мирном, Новодвинске и других муниципалитетах.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 7552 жителя области.