Черкесск, , 16:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. Им придется находиться дома до 22 января 2021 года. Такие сроки установлены в указе главы республики Рашида Темрезова, подписанного 24 декабря.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

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"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше, установлен период самоизоляции до 25 декабря текущего года; с 28 декабря 2020 года по 8 января 2021 года и с 11 января по 22 января 2021 года», — приводит текст указа пресс-служба главы субъекта.

Т. е. для оформления больничных работникам старше 65 лет в документе исключаются выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия, по данным федерального оперативного штаба на 24 декабря, вошла в число регионов, в которых отмечены наименьшие темпы прироста числа больных COVID-19.