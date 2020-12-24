Москва, , 16:42 — REGNUM Основной проблемой организации процесса электронного обучения является цифровая грамотность учащихся и учителей. Об этом 24 декабря сообщила проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помимо этого, препятствием для развитие дистанционного формата обучения является и проблемы с цифровой грамотностью у родителей учеников.

«Основные сложности дистанционного обучения — это безусловно пробелы в цифровой грамотности. Не только преподавателей, не только учеников, но и родителей», — заявила Склярова.

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