Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве завершили проходку правого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое». Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

Согласно информации, длина тоннеля составила 824 метра. Его проложил шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Марина» от площадки рядом с депо до демонтажно-щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская».

Соединительная ветка проходит на глубине от пяти до 22 метров под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром. По этим путям будут следовать из депо поезда метро для обслуживания Большой кольцевой линии.

Теперь «Марине» предстоит проложить левый перегонный тоннель.