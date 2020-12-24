Владимир, , 16:34 — REGNUM Во Владимирской области 24 декабря выявлено 183 носителя коронавируса, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Проведено 4327 исследований на COVID-19, выздоровели 174 человека, 10 пациентов скончались, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В инфекционных госпиталях Владимирской области заняты 1728 коек из 1875. Всего в регионе подтвердили 17 тыс. 317 случаев заражения инфекцией, завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 585 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 10 летальных исходов. Таким образов, от осложнений на фоне коронавирус, скончался 431 пациент владимирских больниц.