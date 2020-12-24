Москва, , 16:23 — REGNUM В столице подведены итоги конкурса «Доброволец Москвы — 2020». Об этом сообщила заместитель мэры города Наталья Сергунина.

По её словам, призовые места заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. Помимо них 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации «Спасибо». Лауреаты премии «Доброволец Москвы — 2020» получат поддержку города для воплощения представленных проектов в жизнь.

Также Сергунина заявила, что 2020 год стал важным этапом развития волонтёрского движения в столице. Добровольцы были задействованы для оказания помощи в медицинских учреждениях города, доставке продуктов питания людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам, а также в других сферах жизнедеятельности.

«При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч! Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек. Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы», — сказала Сергунина.

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