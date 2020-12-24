Джакарта, , 16:03 — REGNUM В общей сложности 11 669 осужденных христиан и католиков по всей Индонезии получили помилование перед Рождеством, сообщает Antara.

Известно, в частности, что 195 заключенных получили немедленное освобождение. 2306 человек получили сокращение срока заключения на 15 дней, 7254 человека — на один месяц, 417 человек — на два месяца.

В министерстве юстиции и прав человека заявили, что помилование от государства получили заключенные, которые приложили усилия и продемонстрировали хорошее поведение.

По данным источника, в настоящее время количество осужденных христиан и католиков в Индонезии, составляет 22 246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 напомнили, что в мероприятиях по празднованию Рождества по-прежнему должно уделяться первоочередное внимание здоровью и безопасности прихожан.

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