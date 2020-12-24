Москва, , 16:02 — REGNUM В Чили с прибытием первых десяти тысяч доз вакцины от коронавируса начинается вакцинация населения. Об этом сообщает Prensa Latina.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Отмечается, что первыми вакцину от Pfizer-BioNTech, прибывшую утром 24 декабря в аэропорт Артуро Мерино из Бельгии, получат представители групп риска.

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил журналистам, что вакцинация начнётся с врачей, работающих в «красной зоне» в трёх больницах в Сантьяго, а с 25 декабря — медики в регионах Биобио, Ла Араукания и Магелла.