Джуба, , 16:03 — REGNUM В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в настоящее время большинство регионов Южного Судана сталкивается с нехваткой питьевой воды и оборудованных туалетов, что может спровоцировать вспышки опасных инфекционных заболеваний в 2021 году. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ.

Представители ЮНИСЕФ призвали гуманитарные организации пожертвовать средства на помощь жителям Южного Судана.

В докладе ЮНИСЕФ отмечается, что 40% жителей Южного Судана лишены доступа к питьевой воде, а 61% не имеют доступа к оборудованным туалетам.

«Люди лишены туалетов, что является серьезной проблемой. Мы должны разрешить данную проблему и гарантировать, что каждый имеет доступ к оборудованному туалету, что должно быть сделано совместными усилиями общества», — заявил Самуэль Мадул, заместитель директора проекта по обеспечению санитарных условий «Wash».

Мадул заявил, что в настоящее время на решение санитарных проблем в Южном Судане в 2021 году требуется 45,6 млн долларов США. Однако с января по июль организация срочно нуждается в 1,7 млн долларов США в качестве экстренной помощи.