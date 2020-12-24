Махачкала, , 15:55 — REGNUM Жительница Дагестана, угрожавшая судье и оскорбившая его, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в августе текущего года 32-летняя жительница Каспийска, недовольная решением судьи городского суда, направила письмо на официальную электронную почту суда. В нем она высказывала угрозы причинения вреда здоровью, а также оскорбления в адрес судьи.

Дело возбуждено по статьям УК РФ об угрозе причинения вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дела и оскорблении судьи. Расследование дела продолжается.

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