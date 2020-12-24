Нур-Султан, , 15:54 — REGNUM Около 70% образовательной программы старшеклассники в Казахстане изучат в традиционной форме. Об этом 24 декабря заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на брифинге.

По его словам, в третьей четверти для учащихся 9, 11 и 12 классов предусмотрено комбинированное обучение: 70% занятий — в традиционной форме, 30% — дистанционно.

Министр уточнил, что в очном режиме будут изучаться предметы, которые сдаются во время Единого национального тестирования, в том числе математика, казахский и русский языки, физика и другие предметы.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Казахстане на 25% увеличат заработные платы учителей. Третья четверть в республике начинается с 11 января 2021 года.

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