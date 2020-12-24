Сеул, , 15:59 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у представителя военно-морских сил. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах Южной Кореи увеличилось до 491. Из них 447 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 985 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 53 533.

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