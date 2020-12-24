Красногорск, , 15:58 — REGNUM В 2020 году в Подмосковье было устранено около 150 тысяч ям в асфальте внутри дворовых территорий. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Московской области.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, аналогичный объем работ планируется провести в Подмосковье и в 2021 году. С финансовой точки зрения объем расходов будет сопоставим с 2020 годом, отметил чиновник.

«В 2021 году будет примерно такая же сумма — порядка 600 миллионов общий бюджет», — рассказал Хайкин.

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