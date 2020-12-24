Петрозаводск, , 16:15 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 375 новых инфицированных коронавирусом, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Также зарегистрированы еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 24 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Из числа новых носителей 62 имеют симптомы болезни средней тяжести, девять находятся в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент в республиканских больницах находится 723 коронавирусных пациента, семь из них — на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились 25 327 жителей, из них 17 823 выздоровели, в том числе 438 — за прошедшие сутки. Умерли 146 человек, в том числе два человека за последние сутки.

Новые летальные исходы от COVID-19 были зарегистрированы в Госпитале для ветеранов войн, там скончался мужчина 1979 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1962 года рождения.

«Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 43 человека за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3457 пациентов, 101 человек умерло (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1960 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — резюмировали в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии выявили 377 зараженных коронавирусом за сутки