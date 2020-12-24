Москва, 24 декабря 2020, 15:40 — REGNUM Социальная активность жителей России перед новогодними праздниками спровоцировала резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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Он пояснил, что люди в предновогодних заботах «забыли об осторожности и о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 29 935 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за всё время распространения инфекции в России. Днём ранее выявили 27 250 случаев заражения.
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Также рекордный максимум отмечен и по количеству летальных уходов. Всего за сутки умерло 635 ковид-пациентов. Прежний максимум был установлен 11 декабря, тогда скончались 613 человек.