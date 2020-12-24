Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции вакцинировали уже более 2,1 тыс. медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Об этом 24 декабря сообщил Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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«За вчерашние сутки в Петербурге вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 626 человек. Всего привито 2171 человек. В городе продолжается вакцинация медицинских работников, педагогов, социальных работников и сотрудников МВД. Для них с сегодняшнего дня работают 36 пунктов вакцинации», — говорится в сообщении.

Отметим, вакцинация от коронавируса в Петербурге началась в начале октября. Первыми привились медицинские работники, задействованные в «красной» зоне. С 18 декабря вакцинацию начали среди учителей и социальных работников, затем к числу вакцинируемых подключили сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца декабря в Петербурге будет развернуто 70 пунктов для вакцинации, а к Новому году в город поступит до 100 тысяч доз вакцины «Спутник V».

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