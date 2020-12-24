Самара, , 15:39 — REGNUM В Самарской области ожидается сильный туман. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе из-за сильного тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, в ночное и дневное время 25 декабря по области ожидается туман с видимостью до 500 метров.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного передвижения.

Согласно данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 25 декабря в Самарской области ночью столбик термометра может упасть до отметки — 25 °C, а днем — до — 14 °C мороза, местами изморозь.

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