Ереван, , 15:24 — REGNUM В ходе акции протеста у здания правительства в Армении в Ереване, участники которой требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, было задержано 77 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в полиции республики.

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«В полицейские участки сегодня были доставлены 77 человек», — приводит слова представителя правоохранителей РИА Новости.

Также он уточнил, что данная цифра является общей, в настоящий момент многие из задержанных уже выпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время акций протеста у здания правительства Армении в Ереване полицейские задержали 69 протестующих.