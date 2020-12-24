Москва, , 15:23 — REGNUM Одна из основных проблем в сфере образования — необходимость ремонта и обновления техники. Это является серьёзной проблемой для 93% педагогов и 89% учащихся и их родителей, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

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Среди главных проблем российского образования граждане назвали необходимость дополнительных бесплатных консультаций по учебным вопросам (82%). Важной считают роль благотворительных организаций в решении проблем образования считают 52%.

С очень актуальной проблемой в период пандемии коронавируса — организацией дистанционного обучения дома (доступ в интернет, рабочее место, компьютер) — столкнулись 31% опрошенных.

Опрос проведен ноябре 2020 года. Опрошены 1005 человек старше 18 лет городах РФ с населением более 100 тыс. Статистическая погрешность не превышает 4,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса многие российские школы перешли на дистанционное обучение.

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