Тюмень, , 15:21 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 178 случаев.

Основные очаги заражения на 24 декабря в ЯНАО: Ноябрьск — 24; Пуровский район — 23; Новый Уренгой — 22; Надымский район — 21; Ямальский район и Лабытнанги — по 13.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 24 декабря 30 893 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 236 человек, 314 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).