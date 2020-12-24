Нур-Султан, , 15:20 — REGNUM Заработные платы школьных учителей в Казахстане с января 2021 года вырастут на 25%, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2020 года заработная плата преподавателей государственных вузов выросла на 20%, национальных вузов — на 25%.

Кроме того, стипендия студентов-бакалавров и магистров выросла на 25%. Стипендии будущих педагогов увеличились вдвое, до 42 тыс. тенге ($100), докторантов — до 150 тыс. тенге ($356).

Ранее министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что школьные учителя будут получать заработную плату за все отработанные часы в дежурных классах.

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