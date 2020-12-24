Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM В Свердловской области выписали с весны 2020 года уже 48 078 пациентов, поборовших новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки выписано 420 человек, а днём ранее, 23 декабря 2020 года, докладывали у 405 выписках.

В больницах находятся 616 больных в тяжёлом состоянии (355 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 228 — на аппаратах ИВЛ) и 3438 в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались от COVID-19 почти 1400 человек.

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