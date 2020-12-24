Ставрополь, , 15:13 — REGNUM Десять детских садов построено в Ставропольском крае за 2020 год. Ввод объектов в эксплуатацию позволил создать более 2 тыс. новых мест для детей от полутора до трех лет, сообщили 24 декабря в пресс-службе Министерства экономического развития России.

Два из десяти новых детских садов возвелив рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Ее исполнение курирует первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич.

Детский сад, построенный в Кисловодске, обеспечит дошкольным образованием более 100 детей. В нем, как отмечается, созданы условия для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. На возведение объекта из федерального бюджета было направлено свыше 203 млн рублей.

Второй детский сад по госпрограмме построен и введен в эксплуатацию в станице Константиновской на Кавминводах, он может принимать до 220 детей. На его создание из федерального бюджета было выделено 224 млн рублей. В учреждении имеется спортзал, бассейн, зал для занятий музыкой.