Ново-Огарево, Московская область, , 15:12 — REGNUM Первые объекты технологической долины МГУ могут быть запущены в ближайшие полтора-два года, для этого есть все возможности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 декабря на заседании Попечительского совета МГУ.

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«Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины [МГУ] уже в ближайшие 1,5−2 года», — сказал российский лидер.

Он попросил не строить первым делом административные здания, а начать с лабораторий и исследовательских площадок. В 2025 году МГУ отметит своё 270-летие, к этому времени инфраструктуру инновационно-технологического центра «Воробьёвы горы» нужно развернуть в полном объеме, подчеркнул президент.

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