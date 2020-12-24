Красногорск, , 15:08 — REGNUM На 2021 год в Подмосковье запланирован ремонт 41 общественной территории. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По словам министр благоустройства региона Михаила Хайкина, благодаря предпринимаемым мера в области появятся новые детские площадки и модернизированное уличное освещение.

«На следующий год запланировано благоустройство 41 общественной территории и обновление парковой инфраструктуры в 24 парках», — сказал Хайкин.

Кроме того, в регионе в 2021 году запланировано благоустройство свыше 650 дворовых территорий и установка порядка 229 детских игровых площадок.

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