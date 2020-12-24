Москва, , 15:05 — REGNUM Россия к июля 2021 года выпустит порядка 30 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил 24 декабря министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 (млн доз), затем это эскалируется до 18 (млн) к апрелю и до 30 (млн) к июлю», — сказал Мантуров в эфире телеканала РБК.

При этом Мантуров добавил, есть «есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее».

Как передавалоИА REGNUM, в России с начала декабря по поручению президентаВладимира Путинаначата массовая вакцинация граждан от коронавируса препаратом «Спутник V». Пока прививка доступна лишь приоритетным категориям граждан — врачам, учителям и работникам ряда других отраслей.

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