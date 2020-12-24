Лондон, , 15:03 — REGNUM Кот Ларри, который с 2011 года проживает в резиденции премьер-министра Великобритании, числясь на службе главным мышеловом, едва не поймал голубя. Произошло это на глазах у представителей прессы, которые дежурили на Даунинг-Стрит в ожидании известий от премьер-министра Бориса Джонса о торговой сделке по Brexit, сообщает 24 декабря Daily Mail.

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Животное подкараулило птицу на площади возле официальной резиденции председателя британского правительства. Несмотря на то, что Ларри поймал свою ничего не подозревающую жертву, голубю удалось вырваться и улететь.

Видео с охотой кота-мышелова разместил в сети один из журналистов.

https://twitter.com/Number10cat/status/1342069583524540416

«Я люблю покрасоваться», — отреагировал в своём Twitter кот Ларри.

К посту добавлена фраза о том, что при создании видео ни один голубь не пострадал.