Лондон, 24 декабря 2020, 15:03 — REGNUM Кот Ларри, который с 2011 года проживает в резиденции премьер-министра Великобритании, числясь на службе главным мышеловом, едва не поймал голубя. Произошло это на глазах у представителей прессы, которые дежурили на Даунинг-Стрит в ожидании известий от премьер-министра Бориса Джонса о торговой сделке по Brexit, сообщает 24 декабря Daily Mail.
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Животное подкараулило птицу на площади возле официальной резиденции председателя британского правительства. Несмотря на то, что Ларри поймал свою ничего не подозревающую жертву, голубю удалось вырваться и улететь.
Видео с охотой кота-мышелова разместил в сети один из журналистов.
https://twitter.com/Number10cat/status/1342069583524540416
К посту добавлена фраза о том, что при создании видео ни один голубь не пострадал.