Красноярск, , 14:55 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому 31 декабря 2020 года в регионе объявлен выходным днём. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Последний день года станет выходным для служащих исполнительных органов государственной власти и работников краевых учреждений.

Аналогичное решение рекомендовано принять работодателям для сотрудников иных предприятий и организаций.

26 и 27 декабря 2020 года также останутся для жителей Красноярского края выходными днями.

Как сообщало ИА REGNUM, на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшемся 23 декабря, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днём.

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Ранее власти Красноярского края не планировали объявлять 31 декабря выходным.

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