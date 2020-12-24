Москва, , 14:55 — REGNUM Ближайшей ночью в Москве ожидается сильный снег, сообщает 24 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Такая погода сохранится в течение всей пятницы, а ближе к вечеру в ТиНАО ожидается мокрый снег», — говорится в информации.

Москвичей ожидает метель, гололедица, налипание мокрого снега и заносы. Скорость ветра в некоторых районах будет достигать 17 м/с. Непогода ухудшит видимость на дорогах и затруднит движение.

Особенно осторожными просят быть водителей, перевозящих грузы. Также рекомендуется отказаться от высотных, строительно-монтажных и вскрышных работ.

В выходные, согласно предупреждению мэрии Москвы, снегопад прекратится, но останется гололедица.