Москва, , 14:54 — REGNUM В тех регионах России, где 31 декабря — рабочий день, только 28% компаний заставят всех сотрудников работать. При этом 39% руководителей нашли способ сделать этот день выходным, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Так, в 14% компаниях выйдут на работу только дежурные сотрудники. В 13% предприятий и организаций сотрудники уже отработали за 31 декабря или будут работать в субботу, 26 декабря.

Ещё в 16% компаний руководство просто объявило выходной день без отработки. В 10% компаний 31 декабря будет коротким до 14:00 или 15:00.

Опрос проведен 15—22 декабря 2020 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 107 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днем, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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