Уфа, , 14:51 — REGNUM Передвижную поликлинику передал глава Башкирии Радий Хабиров системе здравоохранения республики. Об этом 24 декабря он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, такая поликлиника очень нужна жителям сел Башкирии, поэтому сразу после Нового года бригада опытных врачей Уфы на новой технике выдвинется в районы республики для оказания медпомощи людям.

Ранее в селе Новосеменкино Белебеевского района был построен капитальный фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды работникам системы здравоохранения региона и поблагодарил их за стойкость, мужество и нелегкий труд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии планируют модернизировать первичное звено здравоохранения