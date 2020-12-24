Стокгольм, , 14:46 — REGNUM Комментируя нынешнюю эпидемиологическую обстановку в Швеции, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отметил, что властям, действительно, не удалось предотвратить распространение «уханьского вируса». Однако, заметил Тегнелл, коронавирус SARS-CoV-2 проник в Швецию не с территории Поднебесной, а из ряда других стран. Об этом сообщила газета Expressen.

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«Когда он достиг территории Швеции, прибыл он не из Китая, а из сразу нескольких других мест одновременно», — заявил Тегнелл.

В то же время госэпидемиолог подчеркнул, что шведские власти «успешно» справились с тем, чтобы не дать проникнуть вирусу в Швецию из тогда известных «горячих точек» распространения — Китая, Италии, Ирана и Австрии.

«Но вирус все равно проник вместе с путешественниками из многих других мест, и за очень короткое время он распространился в обществе. Затем нам пришлось сосредоточить работу на максимально возможном ограничении распространения инфекции», — добавил Тегнелл.