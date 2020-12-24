Стокгольм, , 14:54 — REGNUM В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и нарастающей нагрузкой на систему регионального здравоохранения Сконе, медицинскому персоналу, по всей видимости, не разрешат взять выходной во время празднования Рождества и Нового года. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Все больше и больше поступает сигналов о том, что работодатели хотят отменить рождественские и новогодние праздники», — заявил председатель Ассоциации здравоохранения в Сконе Малин Тиллгрен.

Ранее в трех ленах Швеции власти объявили о начале действия соглашений по противодействию кризисным ситуациям. Теперь норма рабочей недели для медперсонала Стокгольма, Евлеборга и Вестра-Гёталанда составляет 48 часов. Региональные власти также оставляют за собой право переводить медиков из одного региона в другой в случае нехватки работников системы здравоохранения на местах.

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